Инна Святенко оценила технологическое лидерство завода "Биохимик" - РИА Новости, 28.04.2026
16:41 28.04.2026 (обновлено: 16:43 28.04.2026)
Инна Святенко оценила технологическое лидерство завода "Биохимик"

Вице-спикер Совфеда Инна Святенко посетила фармпредприятие "Биохимик" в Саранске

© Фото : Пресс-служба компании "Промомед"Зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко и председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый во время посещения завода "Биохимик"
Зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко и председатель совета директоров компании Промомед Петр Белый во время посещения завода Биохимик - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : Пресс-служба компании "Промомед"
Зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко и председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый во время посещения завода "Биохимик"
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко посетила в Саранске завод "Биохимик" в рамках участия во Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия, где оценила технологическое лидерство предприятия, сообщает компания "Промомед", которой принадлежит завод.
В ходе визита удалось познакомиться, в том числе с работой предприятия по производству активных фармацевтических субстанций (АФС).
Как отметили в "Промомеде", мощность цеха АФС, позволяет выпускать продукцию объемом до 340 тонн в год. Здесь производятся субстанции для востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов.
Святенко отметила значимость наличия в стране собственных компетенций и технологических возможностей для обеспечения производства лекарств по полному циклу.
Это позволяет снизить зависимость отечественного рынка от внешних вызовов и гарантирует бесперебойную доступность терапии для граждан.
Заместитель председателя Совета Федерации также смогла ознакомиться с высокотехнологичным оснащением завода "Биохимик" ("Промомед"), организацией производства, оценить систему контроля качества.
"Инновационные разработки и современное производство играют важную роль в укреплении лекарственного суверенитета страны, что является значимым для решения задач по развитию в стране медицины здорового долголетия", – прокомментировала Святенко.
