Ростехнадзор провел проверку свежего ядерного топлива на Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Ростехнадзор провел проверку наличия свежего ядерного топлива на Запорожской АЭС, недостатков не выявлено, все процессы соответствуют требованиям, сообщает пресс-служба станции.

« "В рамках постоянного государственного надзора специалисты Ростехнадзора провели проверку на предприятии Росатома - Запорожской АЭС. В присутствии экспертов МАГАТЭ проконтролировано фактическое наличие свежего ядерного топлива в узлах хранения УСТ-1 и УСТ-2", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по итогам проверки недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено.