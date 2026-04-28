Ростехнадзор провел проверку свежего ядерного топлива на Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Ростехнадзор провел проверку наличия свежего ядерного топлива на Запорожской АЭС, недостатков не выявлено, все процессы соответствуют требованиям, сообщает пресс-служба станции.
«
"В рамках постоянного государственного надзора специалисты Ростехнадзора провели проверку на предприятии Росатома - Запорожской АЭС. В присутствии экспертов МАГАТЭ проконтролировано фактическое наличие свежего ядерного топлива в узлах хранения УСТ-1 и УСТ-2", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по итогам проверки недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено.
"Все системы и процессы, связанные с хранением свежего топлива, соответствуют установленным требованиям. Радиационная обстановка на площадке станции остаётся в пределах норм", - добавили в пресс-службе.