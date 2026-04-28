Розничный бизнес ВТБ вернулся к прибыли

Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Розничный бизнес ВТБ впервые за два года показал чистую прибыль по МСФО за квартал - по итогам первых трех месяцев 2026 года она превысила 3 миллиарда рублей, сообщил банк.

Этому способствовали повышение эффективности розничного бизнеса и рост доходности по ключевым продуктам для физических лиц, отмечается в сообщении. В частности, ВТБ полностью обновил мобильное приложение с акцентом на финансовые и нефинансовые преференции для клиентов.

Объем портфеля пассивов розничных клиентов по итогам квартала составил 13,7 триллиона рублей по МСФО (96% из них — рублевые). Выдачи розничных кредитов (потребкредиты, ипотека, автокредиты) в первом квартале достигли 223 миллиардов рублей - на 36% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Продажи ипотеки выросли на 5%, автокредитов — на 26%, кредитов наличными — на 87%.

"Мы полностью поменяли принципы работы розницы как с точки зрения доходности, так и управления расходами. Новая стратегия сформирована с акцентом на конкретные потребности клиента и его семьи. Положительные результаты первого квартала подтверждают правильность нашей бизнес-модели и принципов ее реализации", – приводится в сообщении комментарий первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.