Розничный бизнес ВТБ вернулся к прибыли

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 28.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Розничный бизнес ВТБ впервые за два года показал чистую прибыль по МСФО за квартал - по итогам первых трех месяцев 2026 года она превысила 3 миллиарда рублей, сообщил банк.
Этому способствовали повышение эффективности розничного бизнеса и рост доходности по ключевым продуктам для физических лиц, отмечается в сообщении. В частности, ВТБ полностью обновил мобильное приложение с акцентом на финансовые и нефинансовые преференции для клиентов.
Объем портфеля пассивов розничных клиентов по итогам квартала составил 13,7 триллиона рублей по МСФО (96% из них — рублевые). Выдачи розничных кредитов (потребкредиты, ипотека, автокредиты) в первом квартале достигли 223 миллиардов рублей - на 36% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Продажи ипотеки выросли на 5%, автокредитов — на 26%, кредитов наличными — на 87%.
"Мы полностью поменяли принципы работы розницы как с точки зрения доходности, так и управления расходами. Новая стратегия сформирована с акцентом на конкретные потребности клиента и его семьи. Положительные результаты первого квартала подтверждают правильность нашей бизнес-модели и принципов ее реализации", – приводится в сообщении комментарий первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.
Число активных розничных клиентов ВТБ составляет около 31 миллиона человек. Ежемесячная аудитория ВТБ Онлайн превышает 27 миллионов пользователей.
 
ВТБ (банк)ПрибыльОльга Скоробогатова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала