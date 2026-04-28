Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью управляемых авиабомб - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 28.04.2026 (обновлено: 20:07 28.04.2026)
ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью управляемых авиабомб

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар с помощью управляемых авиабомб по селу Доброе в Белгородской области.
  • Два человека получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли террористический удар с помощью управляемых авиабомб по селу Доброе в Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вооруженные силы Украины нанесли террористический удар с помощью двух управляемых авиационных бомб. Враг целенаправленно ударил по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа. Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что, по оценке медиков Грайворонской ЦРБ, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала