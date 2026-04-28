ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью управляемых авиабомб

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли террористический удар с помощью управляемых авиабомб по селу Доброе в Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вооруженные силы Украины нанесли террористический удар с помощью двух управляемых авиационных бомб. Враг целенаправленно ударил по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа. Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что, по оценке медиков Грайворонской ЦРБ, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.