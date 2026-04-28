Командир ВСУ выступил с тяжелым признанием о ситуации на фронте
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 28.04.2026 (обновлено: 17:47 28.04.2026)
Командир ВСУ выступил с тяжелым признанием о ситуации на фронте

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил о трудностях с мобилизацией на Украине, его слова приводит Страна.ua.
"Все, кто хотели воевать, — воюют, все, кто хотели мигрировать, — мигрировали. Кто скрывается — мы на них не рассчитываем, это не тот контингент, который будет полезен", — сказал он.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для поимки граждан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов
27 апреля, 20:17
 
