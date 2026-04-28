Специальная военная операция на Украине
 
11:18 28.04.2026 (обновлено: 11:46 28.04.2026)
В Белгородской области четыре человека погибли при атаках ВСУ

Медик около автомобиля скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погибли четыре мирных жителя.
  • Еще шесть человек пострадали, им оказали помощь.
БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от целенаправленного удара беспилотника погиб мужчина. В селе Вознесеновка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Автомобиль уничтожен", — написал он на платформе "Макс".
Также БПЛА ударил по машине с семьей в населенном пункте Бобрава Ракитянского округа, погибли мужчина и женщина.
Гладков уточнил, что за сутки от атак противника пострадали еще шесть человек, им оказали помощь.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
