ВСУ 83 раза за сутки атаковали курское приграничье

КУРСК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ 83 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 35 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 27 апреля до 09:00 28 апреля сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 83 раза враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил губернатор на платформе "Макс".
Он добавил, что информации по атакам с помощью сброса взрывных устройств не поступало.
"В селе Макеево Рыльского района произошла атака дроном на автомобиль. Ранен 40-летний мужчина: у него слепое осколочное ранение левого плеча и спины", - уточнил глава региона.