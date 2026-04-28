ВСУ 83 раза за сутки атаковали курское приграничье
10:15 28.04.2026
ВСУ 83 раза за сутки атаковали курское приграничье

Хинштейн: ВСУ 83 раза за сутки атаковали приграничные районы Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ 83 раза применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области за прошедшие сутки.
  • Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников.
  • В селе Макеево Рыльского района дрон атаковал автомобиль, ранен 40-летний мужчина.
КУРСК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ 83 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 35 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 27 апреля до 09:00 28 апреля сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 83 раза враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил губернатор на платформе "Макс".
Он добавил, что информации по атакам с помощью сброса взрывных устройств не поступало.
"В селе Макеево Рыльского района произошла атака дроном на автомобиль. Ранен 40-летний мужчина: у него слепое осколочное ранение левого плеча и спины", - уточнил глава региона.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
