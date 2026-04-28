ВСУ 83 раза за сутки атаковали курское приграничье

КУРСК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ 83 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 35 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он добавил, что информации по атакам с помощью сброса взрывных устройств не поступало.