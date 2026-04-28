Замглавы МИД встретится со спецпредставителем генсека ООН по детям

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов сообщил РИА Новости, что он и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ближайшее время встретятся со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер.