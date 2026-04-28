Замглавы МИД встретится со спецпредставителем генсека ООН по детям
21:27 28.04.2026
Замглавы МИД встретится со спецпредставителем генсека ООН по детям

Алимов и Львова-Белова встретится со спецпредставителем генсека ООН по детям

Александр Алимов
Александр Алимов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Александр Алимов. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов сообщил РИА Новости, что он и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ближайшее время встретятся со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер.
Во вторник представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Фрейзер прибыла в Россию для встреч с представителями властей страны и обсуждения вопросов защиты детей, затронутых конфликтом на Украине.
"Намерен провести с ней личную встречу с участием представителей заинтересованных структур. Планируется также встреча с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой", - сказал Алимов.
РоссияУкраинаМария Львова-БеловаООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
