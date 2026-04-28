01:28 28.04.2026
Россия на две трети обеспечена собственным вином, рассказал эксперт

Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские виноделы обеспечивают около двух третей спроса на вино в стране.
  • В игристых винах доля продаж отечественного вина превышает 72%, в тихих винах - свыше 60%.
  • Одной из стран, откуда Россия импортирует вино, является Сербия, с которой недавно был подписан меморандум о сотрудничестве в отношении вина и иной винодельческой продукции.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские виноделы обеспечивают около двух третей спроса на вино в стране, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев.
"Российское производство закрывает две трети потребностей покупателей в вине. В игристых винах доля продаж отечественного вина превышает 72%, в тихих винах - свыше 60%. Если брать в среднем по категории - до 65% розничных продаж в литрах сейчас - это российские вина", - сказал Ставцев.
По его словам, такая структура спроса связана с объективными сырьевыми возможностями российского рынка. Поскольку вино России производится исключительно из отечественного винограда, его объем напрямую зависит от урожая нужных технических сортов. "Соответственно, то, что нам не хватает, нам нужно немножко еще довозить - 30% нам нужно получать откуда-то", - сказал он.
Одной из стран, откуда Россия импортирует вино, является Сербия, с которой недавно был подписан меморандум о сотрудничестве в отношении вина и иной винодельческой продукции.
Ставцев пояснил, что Сербия пользуется льготным таможенным режимом. Так, если для большинства европейских стран ставка ввозной пошлины составляет 25% (но не менее 2 долларов с литра), а для стран Южной Америки — 12,5%, то на сербское вино ставка нулевая.
"Поэтому сербские вина в целом могут быть конкурентоспособны в России, в том числе по причине льготных таможенных режимов", - отметил он.
При этом, по словам эксперта, сербское вино пока еще не очень широко представлено на российском рынке. В какой-то момент Россия закупала довольно много рислинга из Сербии, но затем его заменили поставки из Австрии и Германии - более классических стран - производителей этого сорта.
Сейчас потребность в белых винах в России есть, и рислинг остается востребованным. Как подчеркнул Ставцев, при условии правильной программы продвижения и лояльного отношения россиян к Сербии у местных вин есть будущее в нишевом объеме.
