"Тиса" не поддержит Сийярто на пост вице-спикера парламента, заявил Мадьяр

БУДАПЕШТ, 28 апр - РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заранее заявил, что его партия не поддержит кандидатуру министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто на пост вице-спикера парламента от партии "Фидес".