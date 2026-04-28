"Тиса" не поддержит Сийярто на пост вице-спикера парламента, заявил Мадьяр

БУДАПЕШТ, 28 апр - РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заранее заявил, что его партия не поддержит кандидатуру министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто на пост вице-спикера парламента от партии "Фидес".
"Я заранее заявляю, что "Тиса" не проголосует за Петера Сийярто... на пост вице-спикера парламента. Ждем нового кандидата от "Фидес", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, который в новом парламенте станет председателем фракции "Фидес", заявил, что "Тиса" нарушила парламентскую традицию, и предложил в качестве нового кандидата официального представителя венгерского правительства Эстер Витайош.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.
