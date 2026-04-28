Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 28.04.2026
На Украине сотрудникам ТЦК стыдно говорить, где они служат, заявил депутат

Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Михаил Цымбалюк заявил, что сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) стыдно говорить, где они служат.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине даже соседям не признаются, где служат, потому что им стыдно, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.
"Военнослужащие ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) даже соседям не признаются, что служат в ТЦК, потому что им стыдно", – приводит слова депутата издание "Страна.ua".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала