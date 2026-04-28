МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине даже соседям не признаются, где служат, потому что им стыдно, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.