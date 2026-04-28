"Быстро сгорает". На Западе запаниковали из-за внезапного удара по Украине
21:34 28.04.2026
"Быстро сгорает". На Западе запаниковали из-за внезапного удара по Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что операция США против Ирана повлияла на снабжение Украины оружием со стороны ЕС.
  • По словам Меркуриса, Европа не может заменить поставки американского оружия Украине и не способна предоставить ей системы ПВО уровня Patriot в необходимых объемах.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Операция США против Ирана оказалась ударом по Украине, так как ЕС не может снабжать ее оружием на том же уровне, что Вашингтон, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Европа не может заменить поставки американского оружия Украине. Деньги направляются Украине — и эти деньги сгорают почти так же быстро, как европейцы их выделяют. Без США, которые сейчас сосредоточены на собственном кризисе на Ближнем Востоке, европейцы не способны снабжать Украину оружием. Они не могут предоставить Украине системы ПВО уровня Patriot, потому что просто не производят такие ракеты в необходимых объемах", — рассказал он.
Как отметил Меркурис, речь не только о системах ПВО. Это касается практически всего — танков, бронетехники, снарядов. О снарядах вообще почти не говорят, так как их запасы постепенно иссякают, добавил аналитик.
Европейцы делают ставку на дроны, так как это единственная система вооружений, которую они могут производить в необходимых масштабах, но и этого недостаточно, потому что Россия доминирует в сфере применения БПЛА, заключил аналитик.
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Ранее в январе глава киевского режима жаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
