Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Назначенный Киевом депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что сотрудники военкоматов перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей и наличия у водителей и пассажиров отсрочки от мобилизации.
По его словам, во время таких рейдов случаются случаи превышения полномочий и непрофессионального поведения.
"Перекрывают (сотрудники военкомата - ред.) трассу Одесса - Киев и все машины проверяют. Что касается меня, говорят: "Покажите, пожалуйста, вашу отсрочку". Показал отсрочку. Отсрочка есть, документ есть, расширенный документ есть. Спрашивают: "А на каком основании ваша отсрочка?" Я говорю: "Ну, послушайте, это не ваше дело, на каком основании у меня отсрочка. У вас есть документ, вы можете его прочитать", – рассказал Хлань на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.Live". После замечания о пределах компетенции представитель военкомата перешел на грубость, добавил депутат.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.