Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки автомобилей

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Назначенный Киевом депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что сотрудники военкоматов перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей и наличия у водителей и пассажиров отсрочки от мобилизации.