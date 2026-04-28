МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жители украинского села Баштечки отказали националистам в сносе памятника героям Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сельский совет села Баштечки Черкасской области отказал украинским националистам в демонтаже памятника Героям Великой Отечественной войны", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, решение принято большинством голосов. В официальном ответе сообщается, что местное население чтит память героев, отдавших свои жизни в борьбе против нацизма.