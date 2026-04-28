На Украине забили тревогу из-за произошедшего на фронте с ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что голод военных ВСУ на позициях — это системная проблема.
- Поводом для заявления стало сообщение в соцсетях жены украинского военного о том, что ее муж сильно похудел.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала тяжелые условия, в которых украинские солдаты находятся на фронте.
"Голод военных ВСУ на позициях — это системная проблема, а не частный случай", — цитирует ее издание "Страна.ua".
© Фото опубликовано @stranaua
Поводом стало сообщение в одной из соцсетей жены украинского военного, которая опубликовала фото сильно похудевшего мужа. По ее словам, о подобном пишут многие родные украинских военных.
В марте РИА Новости опубликовало радиоперехват, в котором сообщалось, что солдаты ВСУ теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области.
