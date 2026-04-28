На Украине забили тревогу из-за произошедшего на фронте с ВСУ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала тяжелые условия, в которых украинские солдаты находятся на фронте. "Голод военных ВСУ на позициях — это системная проблема, а не частный случай", — цитирует ее издание "Страна.ua".

Поводом стало сообщение в одной из соцсетей жены украинского военного, которая опубликовала фото сильно похудевшего мужа. По ее словам, о подобном пишут многие родные украинских военных.



В марте РИА Новости опубликовало радиоперехват, в котором сообщалось, что солдаты ВСУ теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области.