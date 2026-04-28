ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия "Центра" за сутки
12:13 28.04.2026 (обновлено: 12:15 28.04.2026)
ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия "Центра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю.
  • Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 300 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Водянское, Светлое, Рубежное, Грузское, Василевка, Белицкое, Кучеров Яр и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСветлыйРубежноеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
