Украинские пограничники превращают жилые дома в харьковском селе в позиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украинские пограничники заминировали и превратили каждый жилой дом села Землянки в позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ожесточенные бои продолжаются в селе Землянки (Харьковская область - ред). Подразделения украинских пограничников (1-й погранотряд) оборудовали все строения населенного пункта как огневые позиции", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, враг, даже оставляя их, минирует предметы быта, включая детские игрушки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18