"Теперь сами по себе": в США сообщили Украине плохие новости
05:13 28.04.2026 (обновлено: 11:11 28.04.2026)
"Теперь сами по себе": в США сообщили Украине плохие новости

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: США перестали помогать Украине и полностью о ней забыли

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина исчезла из списка приоритетов США.
  • По его словам, после начала военной операции в Иране США больше ничего не могут дать Украине из оружия.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США полностью забыли о необходимости поддержки Украины, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.
«
"Она (Украина. — Прим. ред.) просто исчезла из списка приоритетов. Послушайте, мы уже все свои ракеты в Иране истратили. Нам больше нечего давать Украине. Теперь они сами по себе", — сказал он.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Вызывает смех": в США выступили с заявлением из-за Украины
03:58
На прошлой неделе Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что Вашингтон рискует остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время войны против Ирана.
По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о страхе киевского режима остаться без оружия из-за войны в Иране. Он добавил, что системы Patriot никогда не поставлялись Киеву в достаточном количестве и, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшее время, объем выделяемых Украине вооружений с каждым днем будет становиться все меньше.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Уже недостаточно": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины
01:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИранСШАДжордж ГэллоуэйЛарри ДжонсонВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
