ВСУ отправляли в контратаки неподготовленных военных

ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Командование ВСУ отправляло в контратаки абсолютно неподготовленных военных, сообщил РИА Новости гранатометчик 35-ой мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Алексей Мурычев.

"Когда солдаты противника приходили штурмовать нас, было очевидно, что они совершенно не понимают ситуацию. Видно было сразу, что именно штурму они не обучены. Они нам закинули гранату, минуту постреляли, покричали и ушли", - рассказал боец.

По его словам, командование противника отправляло в штурм мобилизованных, которые не имели боевого опыта и не проходили специальной подготовки.

"Другие, которые проходили мимо, не умели скрытно передвигаться, их разговоры слышно было издалека. Они все разговаривают на русском, и по разговору было слышно, что они особо не понимают, что они делают, и что командиры вообще от них хотят", - пояснил собеседник агентства.