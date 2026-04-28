Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
04:56 28.04.2026
ВСУ отправляли в контратаки неподготовленных военных

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ отправляло в контратаки абсолютно неподготовленных военных, сообщил гранатометчик 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Мурычев.
  • По словам Мурычева, штурмовые группы ВСУ действовали составом от двух до четырех человек, и за короткое время российские военные пресекли несколько их контратак.
  • Гранатометчик отметил, что мобилизованные ВСУ не имели боевого опыта, не проходили специальной подготовки и не умели скрытно передвигаться.
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Командование ВСУ отправляло в контратаки абсолютно неподготовленных военных, сообщил РИА Новости гранатометчик 35-ой мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Алексей Мурычев.
"Когда солдаты противника приходили штурмовать нас, было очевидно, что они совершенно не понимают ситуацию. Видно было сразу, что именно штурму они не обучены. Они нам закинули гранату, минуту постреляли, покричали и ушли", - рассказал боец.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Необученных дезертиров отправляли в штурмовые части ВСУ, рассказал пленный
27 января, 05:30
По его словам, командование противника отправляло в штурм мобилизованных, которые не имели боевого опыта и не проходили специальной подготовки.
"Другие, которые проходили мимо, не умели скрытно передвигаться, их разговоры слышно было издалека. Они все разговаривают на русском, и по разговору было слышно, что они особо не понимают, что они делают, и что командиры вообще от них хотят", - пояснил собеседник агентства.
Военнослужащий отметил, что штурмовые группы ВСУ действовали составом от двух до четырех человек и за короткое время российские военные пресекли несколько их контратак.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала