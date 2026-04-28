Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский политолог Гарланд Никсон заявил, что заявления европейских элит о поражении России в конфликте на Украине вызваны отчаянием.
- По его словам, политики из стран Европейского союза искажают реальность своими заявлениями, создавая опасную ситуацию.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Заявления европейских элит о якобы поражении России в конфликте на Украине вызваны отчаянием, заявил американский политолог Гарланд Никсон в интервью на YouTube-канале The Duran.
"То, что мы слышим не соответствуют тому, что происходит на украинском поле боя. Мы слышали от некоторых представителей политического класса в Европе, что русские проиграют, а Украина победит. Это отказ со стороны США и их союзников по НАТО принять реальность. Я думаю, отчасти это вызвано отчаянием. <…> То, что мы наблюдаем, почти вызывает смех, если бы не было так опасно: люди смотрят на реальность и говорят прямо противоположное", — предупредил он.
Европейские политики неоднократно делали громогласные заявления о якобы победе Украины в конфликте, что неоднократно вызывало недоумение даже у западной публики.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил об уверенности, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Россия готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.