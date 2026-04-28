Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
03:58 28.04.2026 (обновлено: 05:16 28.04.2026)
"Вызывает смех": в США выступили с заявлением из-за Украины

Политолог Никсон: отказ Запада признать реалии на Украине вызван отчаянием

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский политолог Гарланд Никсон заявил, что заявления европейских элит о поражении России в конфликте на Украине вызваны отчаянием.
  • По его словам, политики из стран Европейского союза искажают реальность своими заявлениями, создавая опасную ситуацию.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Заявления европейских элит о якобы поражении России в конфликте на Украине вызваны отчаянием, заявил американский политолог Гарланд Никсон в интервью на YouTube-канале The Duran.
«
"То, что мы слышим не соответствуют тому, что происходит на украинском поле боя. Мы слышали от некоторых представителей политического класса в Европе, что русские проиграют, а Украина победит. Это отказ со стороны США и их союзников по НАТО принять реальность. Я думаю, отчасти это вызвано отчаянием. <…> То, что мы наблюдаем, почти вызывает смех, если бы не было так опасно: люди смотрят на реальность и говорят прямо противоположное", — предупредил он.
Европейские политики неоднократно делали громогласные заявления о якобы победе Украины в конфликте, что неоднократно вызывало недоумение даже у западной публики.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил об уверенности, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Россия готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковНАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала