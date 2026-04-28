В Киеве запаниковали после ЧП с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Покушение на президента США Дональда Трампа может повлиять на поддержку Украины.
- По словам политолога Руслана Бортника, покушение на Трампа может усилить скрытый негатив американского лидера по отношению к Украине.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Покушение на президента США Дональда Трампа ударит по поддержке Украины, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, тот факт, что противники Трампа высказываются в поддержку Украины лишь ухудшит отношение американского лидера к Киеву.
"Я не думаю, что это радикально повлияет, конечно, на отношение Трампа к Украине, но сохранит высокий уровень скрытого негатива в отношении Украины", — резюмировал Бортник.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Всех присутствующих, включая Трампа и его супругу, оперативно эвакуировали. Подозреваемого в стрельбе задержали, при этом один из агентов Секретной службы получил ранение.
Подозреваемым в стрельбе оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.