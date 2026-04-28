Пленный рассказал, зачем сотрудники ТЦК используют иностранные номера

КУРСК, 28 апр - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) массово используют автомобили с иностранными номерами, чтобы скрыть принадлежность к военкоматам и избежать нападений со стороны населения, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Герман.

"Во-первых, никто свою машину не будет подставлять, частную машину. Потому что ее спалит кто-то. Если узнают, что это ТЦК-шный автомобиль, то его просто спалят. А во-вторых, Европа помогает. Там же когда на ВСУ , нет растаможки, загоняют машины, не растамаживают, ездят на европейских номерах", - рассказал Герман.

Он пояснил, что на таких номерах нет ни штрафов, ни каких-либо проблем. Сотрудники военкоматов могут ездить вообще без номеров. Лишь около 25% машин используют официальные номера, иногда встречаются чёрные военные, но в основном - иностранные.

"На них же уже не будет ни штрафов, никаких. То есть они могут вообще без номеров ездить. Могут на частных, очень редко, чтобы были официальные какие-то номера. Ну это, скажем, процентов может быть 25 из всех. А так либо иногда бывают черные номера военные, а в основном иностранные", - сказал пленный.

Герман также отметил, что те, кто не боится за свою машину, могут использовать и её. При этом автомобили ТЦК часто страдают - даже в процессе "бусификации" люди кидают в них кирпичами и всячески сопротивляются.