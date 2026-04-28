"Уже недостаточно": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На Украину усиливается давление после одобренного на прошлой неделе кредита от ЕС в 90 миллиардов евро, пишет газета Berliner Zeitung.
"Конфликт на Украине обостряется в финансовом плане: ЕС вкладывает миллиарды, но этого уже недостаточно. Из-за того, что Европа вмешивается, — а США уходят, — надвигается следующий кризис. <…> Это происходит на фоне одобрения Европейским союзом на прошлой неделе кредитов Украине на сумму 90 миллиардов евро. <…> Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров", — указывается в материале.
Ранее в четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть займ только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
Комментируя этот шаг, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков.