"Уже недостаточно": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины - РИА Новости, 28.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:07 28.04.2026 (обновлено: 07:50 28.04.2026)
"Уже недостаточно": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины

BZ: ЕС усилил давление на Украину после выделения кредита в 90 млрд евро

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению Berliner Zeitung, на Украину усиливается давление после одобренного на прошлой неделе кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро.
  • Издание отмечает, что в сложившихся условиях Киев уже не в состоянии решить все свои проблемы с помощью выделенных Евросоюзом средств.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На Украину усиливается давление после одобренного на прошлой неделе кредита от ЕС в 90 миллиардов евро, пишет газета Berliner Zeitung.
«
"Конфликт на Украине обостряется в финансовом плане: ЕС вкладывает миллиарды, но этого уже недостаточно. Из-за того, что Европа вмешивается, — а США уходят, — надвигается следующий кризис. <…> Это происходит на фоне одобрения Европейским союзом на прошлой неделе кредитов Украине на сумму 90 миллиардов евро. <…> Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров", — указывается в материале.
По данным издания, в сложившихся условиях Киев уже не в состоянии решить все свои проблемы с помощью выделенных ЕС средств. При этом отмечается, что дефицит финансирования Украины оказался значительно больше, чем предполагалось ранее.
Ранее в четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть займ только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
Комментируя этот шаг, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков.
