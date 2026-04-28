Задержанному мэру Уфы может грозить до 15 лет колонии, сообщил адвокат

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, задержанному по делу о взятке и превышении полномочий, грозит от восьми до 15 лет колонии строгого режима, а также штраф, заявил адвокат Вадим Багатурия.
Как ранее сообщил СК РФ, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочии и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.
"Такая взятка в 13 миллионов рублей (в виде услуг имущественного характера за незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, которую был намерен получить мэр Уфы - ред.) считается особо крупной. За это Мавлиеву и соучастникам может грозить от восьми до 15 лет колонии особо строгого режима плюс штраф кратный сумме взятке", - сказал адвокат "NEWS.ru".