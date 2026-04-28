Мэра Уфы задержали по делу о получении крупной взятки

- Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали на двое суток по делу о получении крупной взятки.
- Расследование связано с незаконным изъятием участка площадью более 1300 квадратных метров на территории санатория.
- Решается вопрос о мере пресечения.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали по делу о крупной взятке, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.

"Задержан глава администрации городского округа город Уфа по подозрению в совершении преступлений <...> превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере", — заявили в ведомстве.
По версии следствия, в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной компании оказать ему имущественные услуги в обмен на покровительство. Речь шла о незаконном изъятии в его пользу участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из уфимских санаториев.
В управлении СК по Башкирии уточнили, что мэра задержали на двое суток, решается вопрос о мере пресечения. По делу проходят еще три фигуранта.
Мавлиев возглавляет мэрию Уфы с 2022 года. До этого он был главой Нефтекамска — с марта 2019-го.
