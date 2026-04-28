Мэра Уфы задержали по делу о получении крупной взятки

"Задержан глава администрации городского округа город Уфа по подозрению в совершении преступлений <...> превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере", — заявили в ведомстве.

По версии следствия, в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной компании оказать ему имущественные услуги в обмен на покровительство. Речь шла о незаконном изъятии в его пользу участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из уфимских санаториев.