В мэрии Уфы прокомментировали сообщения о задержании главы города

УФА, 28 апр - РИА Новости. Администрация Уфы и городские службы работают штатно, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии города, комментируя сообщения о возможном задержании мэра Радмира Мавлиева.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что Мавлиев и два его заместителя задержаны.
"Администрация города Уфы и все городские службы работают в штатном режиме. Никакой информацией о данной ситуации мы не располагаем", - сказали РИА Новости в пресс-службе.