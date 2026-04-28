Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 28.04.2026 (обновлено: 11:26 28.04.2026)
В мэрии Уфы прокомментировали сообщения о задержании главы города

РИА Новости: мэрия Уфы не обладает информацией о задержании Мавлиева

© Фото : страница Ратмира Мавлиева в соцсетиРатмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : страница Ратмира Мавлиева в соцсети
Ратмир Мавлиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пресс-службе мэрии Уфы не располагают информацией о возможном задержании главы города Радмира Мавлиева.
  • Администрация Уфы и городские службы работают в штатном режиме.
УФА, 28 апр - РИА Новости. Администрация Уфы и городские службы работают штатно, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии города, комментируя сообщения о возможном задержании мэра Радмира Мавлиева.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что Мавлиев и два его заместителя задержаны.
"Администрация города Уфы и все городские службы работают в штатном режиме. Никакой информацией о данной ситуации мы не располагаем", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
УфаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала