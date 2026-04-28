В Калужской области раскрыли убийство, совершенное 22 года назад

16:07 28.04.2026 (обновлено: 16:23 28.04.2026)
© Калужский Следком/TelegramВ Калужской области задержан подозреваемый в убийстве, совершённом в 2004 году
  • В Калужской области раскрыли преступление, совершенное 22 года назад.
  • В убийстве мужчины, чье тело обнаружили в заброшенном коллекторе в лесополосе, заподозрили 58-летнего ранее судимого жителя поселка Товарково.
  • Подозреваемого задержали и заключили под стражу.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Совершенное 22 года назад убийство раскрыли следователи в Калужской области, установив, что местный житель был убит после того, как задолжал местному криминальному авторитету 500 долларов, сообщило следственное управление СК по региону.
Сообщается, что в апреле 2004 года в заброшенном коллекторе в лесополосе поселка Товарково Калужской области было обнаружено тело 21-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Несмотря на проведенные в то время следственные и оперативные мероприятия, установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным. Однако расследование продолжалось.
"Следователям регионального СК удалось найти психологический подход к ряду свидетелей, что позволило в ходе допросов получить важные сведения. В результате кропотливой работы была установлена причастность к совершению преступления 58-летнего ранее судимого жителя поселка Товарково", - говорится в сообщении.
По данным следствия, погибший для возврата долга от своего знакомого в качестве устрашения использовал имя мужчины, имевшего авторитет и влияние в преступном мире.
"Когда об этом узнал сам обвиняемый, он потребовал от потерпевшего денежную компенсацию в размере 500 долларов США. Не получив требуемой суммы, фигурант вывез мужчину в лесополосу, где нанес ему множественные удары, от которых пострадавший скончался. С целью сокрытия следов преступления тело убитого злоумышленник поместил в заброшенный коллектор", - сообщает управление.
Сообщается, что подозреваемый был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии и заключен под стражу.
