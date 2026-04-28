В Тюмени полиция начала проверку после сообщений о нападении на семью.

ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Тюмени проводят проверку по сообщению о нападении на семью, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сообщения о том, что на семью тюменцев совершено нападение, опубликовали местные интернет-издания. Со слов женщины, на которые ссылаются авторы публикаций, во время вечерней прогулки 29 марта на ее дочь набросились двое неизвестных, ударили ногой и схватили за волосы. Муж и отец девушки попытались вмешаться, но их избили.