18:56 28.04.2026
Переговоры США и Ирана идут не так, как хотелось бы, заявили в Анкаре

Полицейский в Исламабаде перед вторым раундом переговоров между США и Ираном. Архивное фото
АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Переговорный процесс между США и Ираном в Исламабаде продвигается не так, как хотелось бы, при этом Турция выступает за превращение перемирия в устойчивый мир, заявил официальный представитель турецкой правящей "Партии справедливости и развития" Омер Челик.
"Мы внимательно следим за ситуацией, сложившейся после войны с Ираном, а также за последствиями несправедливого и незаконного нападения США и Израиля на Иран. Перемирие достигнуто, однако переговоры в Исламабаде пока не продвигаются так, как хотелось бы", - сказал Челик во вторник на брифинге.
По его словам, переговорный процесс должен носить конструктивный характер. "Мы считаем, что переговоры в Исламабаде должны проходить конструктивно, а перемирие должно перерасти в прочный мир", - отметил он.
"Ни в коем случае нельзя возвращаться к войне. Эта война несправедлива и незаконна. Нельзя допускать новых крупных гуманитарных трагедий", - подчеркнул Челик.
Он также призвал международное сообщество к активной позиции. "Международное сообщество должно оказать решительную поддержку тому, чтобы перемирие полностью переросло в устойчивый мир", - добавил он.
СМИ рассказали о параметрах возможного соглашения США и Ирана
Вчера, 06:30
 
