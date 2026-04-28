© AP Photo / Anjum Naveed Полицейский в Исламабаде перед вторым раундом переговоров между США и Ираном

Переговоры США и Ирана идут не так, как хотелось бы, заявили в Анкаре

АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Переговорный процесс между США и Ираном в Исламабаде продвигается не так, как хотелось бы, при этом Турция выступает за превращение перемирия в устойчивый мир, заявил официальный представитель турецкой правящей "Партии справедливости и развития" Омер Челик.

"Мы внимательно следим за ситуацией, сложившейся после войны с Ираном , а также за последствиями несправедливого и незаконного нападения США Израиля на Иран. Перемирие достигнуто, однако переговоры в Исламабаде пока не продвигаются так, как хотелось бы", - сказал Челик во вторник на брифинге.

По его словам, переговорный процесс должен носить конструктивный характер. "Мы считаем, что переговоры в Исламабаде должны проходить конструктивно, а перемирие должно перерасти в прочный мир", - отметил он.

"Ни в коем случае нельзя возвращаться к войне. Эта война несправедлива и незаконна. Нельзя допускать новых крупных гуманитарных трагедий", - подчеркнул Челик.