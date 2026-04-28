МЧС наращивает силы для ликвидации последствий ЧП в Туапсе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МЧС России наращивает силы для ликвидации последствий ЧП в Туапсе, в ближайшее время будут переброшены боновые заграждения, заявил глава ведомства Александр Куренков.
"Контролируем ситуацию, я думаю, что в ближайшее время определенные результаты будут. Силы наращиваем, в ближайшее время будут переброшены боновые заграждения", - сказал он.