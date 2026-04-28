В Туапсе остановили все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ

- Все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.
- МЧС контролирует ситуацию в Краснодарском крае и наращивает силы для устранения последствий ЧП.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
Сегодня он прибыл на место тушения пожара, вспыхнувшего после ударов украинских беспилотников по нефтехранилищам.
"Многое сделано, уже все те истечения, которые могли быть, они затомпонированы, многие элементы будут еще проводиться, в том числе сегодня ночью", — сказал Куренков на видео, опубликованном в Telegram-канале "Рен ТВ".
Глава МЧС отметил, что ведомство контролирует ситуацию в Краснодарском крае и наращивает силы для устранения последствий ЧП. Специалисты также работают над предотвращением попадания нефти в реку Туапсе.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, украинские боевики ударили по хранилищу с экспортной нефтью. Он подчеркнул, что своими действиями киевский режим увеличивает дефицит углеводородного сырья на мировых рынках, возникший из-за ситуации в Ормузском проливе.
Президент Владимир Путин заявил, что атака на Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями.
