Пожар в Туапсе тушат 252 человека, задействованы 62 единицы техники - РИА Новости, 28.04.2026
18:40 28.04.2026 (обновлено: 20:55 28.04.2026)
© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Дополнительные сводные отряды прибыли на место тушения пожара в Туапсе, с огнем борются 252 человека и 62 единицы техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"На место тушения пожара в Туапсе прибыли дополнительные сводные отряды. Уже приступила к работе прибывшая для усиления группировка спасателей из Республики Адыгея. Всего на данный момент в борьбе с огнем участвуют 252 человека и 62 единицы техники, в основном это специалисты МЧС России", - говорится в Telegram-канале оперштаба Кубани.
ТуапсеКраснодарский крайРеспублика АдыгеяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
