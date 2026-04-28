В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС - РИА Новости, 28.04.2026
18:22 28.04.2026 (обновлено: 20:57 28.04.2026)
В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС

В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня

© РИА Новости / Борис Морозов | Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Борис Морозов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожара на НПЗ.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил оперштаб Кубани.
Сегодня ВСУ предприняли атаку беспилотниками на Туапсе, на НПЗ вспыхнул сильный пожар.
"С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Пострадавших при пожаре нет. В тушении возгорания задействованы более 250 человек и 60 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры с целью мониторинга качества воздуха в жилых районах города.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, украинские боевики ударили по хранилищу с экспортной нефтью. Он подчеркнул, что своими действиями киевский режим увеличивает дефицит углеводородного сырья на мировых рынках, возникший из-за ситуации в Ормузском проливе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Туапсе, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Роспотребнадзор, Происшествия
 
 
