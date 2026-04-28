17:42 28.04.2026
Власти Туапсе рассказали, как решают проблему с отключением водоснабжения

В Туапсе установили емкости с водой в оставшихся без водоснабжения микрорайонах

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Отключение воды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть жителей Туапсе осталась без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ.
  • В микрорайонах улицы Звездной, Грознефть и в селе Кроянском установили емкости с водой для жителей, отключенных от водоснабжения.
КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Емкости с водой установили в Туапсе для жителей отключенных от водоснабжения микрорайонов, сообщает глава Туапсинского муниципалитета Сергей Бойко.
Ранее Бойко сообщал, что часть жителей Туапсе остались без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ, атакованного накануне украинским БПЛА.
"В Туапсе емкости с водой установили в микрорайонах улицы Звездной, Грознефть и в селе Кроянском. Из них потребители отключенных от водоснабжения улиц смогут пополнить запасы", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы Туапсе.
