В Туапсе из-за пожара на НПЗ повреждены несколько автомобилей

- В Туапсе из-за атаки дронов произошел выброс нефтепродуктов из резервуара горящего НПЗ на проезжую часть.
- В результате выброса повреждены несколько автомобилей.
КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Повреждены несколько автомобилей в результате выброса нефтепродуктов из резервуара горящего НПЗ на проезжую часть в Туапсе, доложил представитель МЧС РФ главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время его поездки в город.
Во вторник Кондратьев прибыл в Туапсе, где украинские БПЛА атаковали НПЗ, и проверил ход ликвидации последствий.
"Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара, в результате чего горючее, нефть перекинулась на дорогу, повреждены несколько автомобилей", - сказал сотрудник МЧС губернатору на видео, которое разместил Кондратьев в своем Telegram-канале.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания.
