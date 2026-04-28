В Туапсе из-за пожара на НПЗ повреждены несколько автомобилей

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Повреждены несколько автомобилей в результате выброса нефтепродуктов из резервуара горящего НПЗ на проезжую часть в Туапсе, доложил представитель МЧС РФ главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время его поездки в город.