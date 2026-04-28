В Туапсе из-за пожара на НПЗ повреждены несколько автомобилей - РИА Новости, 28.04.2026
16:43 28.04.2026 (обновлено: 20:56 28.04.2026)
В Туапсе из-за пожара на НПЗ повреждены несколько автомобилей

В Туапсе из-за выброса нефтепродуктов при пожаре повреждены несколько авто

© РИА Новости / Борис Морозов | Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе из-за атаки дронов произошел выброс нефтепродуктов из резервуара горящего НПЗ на проезжую часть.
  • В результате выброса повреждены несколько автомобилей.
КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Повреждены несколько автомобилей в результате выброса нефтепродуктов из резервуара горящего НПЗ на проезжую часть в Туапсе, доложил представитель МЧС РФ главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время его поездки в город.
Во вторник Кондратьев прибыл в Туапсе, где украинские БПЛА атаковали НПЗ, и проверил ход ликвидации последствий.
"Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара, в результате чего горючее, нефть перекинулась на дорогу, повреждены несколько автомобилей", - сказал сотрудник МЧС губернатору на видео, которое разместил Кондратьев в своем Telegram-канале.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания.
Кран - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Часть Туапсе осталась без воды из-за аварии на НПЗ
Вчера, 15:42
 
ПроисшествияТуапсеКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
