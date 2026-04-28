Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в Туапсе контролируемой
15:57 28.04.2026 (обновлено: 17:26 28.04.2026)
Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в Туапсе контролируемой

© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкДым от пожара на морском терминале в Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ситуацию в Туапсе непростой, но контролируемой.
  • Он поручил обеспечить людей всем необходимым и сохранить жизни и здоровье жителей и гостей города.
КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Ситуация, произошедшая в Туапсе, где ВСУ неоднократно атаковали НПЗ, сейчас непростая, но контролируемая, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атаке украинских БПЛА 16 апреля, 20 апреля и в ночь на 28 апреля. Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.
"Утром прибыл в Туапсе… Ситуация непростая, но контролируемая", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава Кубани также посетил пункт временного размещения, куда эвакуировали ранее людей с ближайших улиц.
"Приоритетная задача сохранить жизни и здоровье жителей и гостей города… Поручил главе города Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым", - добавил Кондратьев.
Краснодарский крайТуапсеВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
