Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в Туапсе контролируемой

КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Ситуация, произошедшая в Туапсе, где ВСУ неоднократно атаковали НПЗ, сейчас непростая, но контролируемая, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атаке украинских БПЛА 16 апреля, 20 апреля и в ночь на 28 апреля. Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.
"Утром прибыл в Туапсе… Ситуация непростая, но контролируемая", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава Кубани также посетил пункт временного размещения, куда эвакуировали ранее людей с ближайших улиц.
"Приоритетная задача сохранить жизни и здоровье жителей и гостей города… Поручил главе города Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым", - добавил Кондратьев.