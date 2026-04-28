Рейтинг@Mail.ru
Часть Туапсе осталась без воды из-за аварии на НПЗ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 28.04.2026
Часть Туапсе осталась без воды из-за аварии на НПЗ

Бойко: часть Туапсе осталась без воды из-за остановки насосов на горящем НПЗ

Кран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть жителей Туапсе осталась без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ.
  • В период с 18:00 до 19:00 28 апреля подача воды будет возобновлена, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости. Часть жителей Туапсе остались без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ, сообщил глава кубанского города Сергей Бойко.
Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.
"В связи с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ временно остановлена подача воды по следующим улицам и районам города Туапсе и Шепсинского сельского округа", - написал Бойко в Telegram.
Поскольку в городских резервуарах ограничен запас воды, в период с 18.00 до 19.00 28 апреля подача воды будет возобновлена, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд, отметил он.
До конца дня на территориях, попавших под отключение водоснабжения, будут расстановлены емкости с восполнением запаса воды для бытовых нужд и питья.
ПроисшествияТуапсеСергей БойкоTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала