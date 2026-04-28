Часть Туапсе осталась без воды из-за аварии на НПЗ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости. Часть жителей Туапсе остались без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ, сообщил глава кубанского города Сергей Бойко.
Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.
Поскольку в городских резервуарах ограничен запас воды, в период с 18.00 до 19.00 28 апреля подача воды будет возобновлена, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд, отметил он.
До конца дня на территориях, попавших под отключение водоснабжения, будут расстановлены емкости с восполнением запаса воды для бытовых нужд и питья.