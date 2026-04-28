Часть Туапсе осталась без воды из-за аварии на НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ Часть жителей Туапсе осталась без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ.

В период с 18:00 до 19:00 28 апреля подача воды будет возобновлена, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости. Часть жителей Туапсе остались без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ, сообщил глава кубанского города Сергей Бойко.

Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.

Telegram. "В связи с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ временно остановлена подача воды по следующим улицам и районам города Туапсе и Шепсинского сельского округа", - написал Бойко

Поскольку в городских резервуарах ограничен запас воды, в период с 18.00 до 19.00 28 апреля подача воды будет возобновлена, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд, отметил он.