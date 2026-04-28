В Туапсе регулярно проводят замеры воздуха из-за пожара на НПЗ.

Как сообщает оперштаб, Роспотребнадзор рекомендует жителям города ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло, а также отказаться от курения, больше пить, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. При появлении признаков отравления продуктами горения или нефтепродуктами, одышки, кашля, обострении хронических заболеваний необходимо обратиться к врачу.