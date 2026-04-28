В Туапсе регулярно проводят замеры воздуха из-за пожара на НПЗ.

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в Туапсе в связи с пожаром на НПЗ, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в Туапсе. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что соблюдение мер предосторожности особенно касается жителей ближайших к НПЗ микрорайонов - Грознефть, Сортировка, а также Звездного.
Как сообщает оперштаб, Роспотребнадзор рекомендует жителям города ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло, а также отказаться от курения, больше пить, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. При появлении признаков отравления продуктами горения или нефтепродуктами, одышки, кашля, обострении хронических заболеваний необходимо обратиться к врачу.