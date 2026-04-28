В Туапсе регулярно проводят замеры воздуха из-за пожара на НПЗ - РИА Новости, 28.04.2026
15:26 28.04.2026 (обновлено: 15:27 28.04.2026)
В Туапсе регулярно проводят замеры воздуха из-за пожара на НПЗ

© РИА Новости / Борис Морозов | Пожар на морском терминале в Туапсе
Пожар на морском терминале в Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе регулярно проводят замеры воздуха из-за пожара на НПЗ.
  • Роспотребнадзор рекомендует жителям ограничить пребывание на открытом воздухе и принять другие меры безопасности.
КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в Туапсе в связи с пожаром на НПЗ, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в Туапсе. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что соблюдение мер предосторожности особенно касается жителей ближайших к НПЗ микрорайонов - Грознефть, Сортировка, а также Звездного.
Как сообщает оперштаб, Роспотребнадзор рекомендует жителям города ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло, а также отказаться от курения, больше пить, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. При появлении признаков отравления продуктами горения или нефтепродуктами, одышки, кашля, обострении хронических заболеваний необходимо обратиться к врачу.
ТуапсеКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
