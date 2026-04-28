В Туапсе увеличили группировку сил для ликвидации разлива нефтепродуктов
13:34 28.04.2026 (обновлено: 13:46 28.04.2026)
В Туапсе увеличили группировку сил для ликвидации разлива нефтепродуктов

© РИА Новости / Борис Морозов | Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе увеличили группировку сил для ликвидации разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников, привлечены более 300 человек и 55 единиц техники.
  • Работы по сбору загрязняющих веществ ведутся на трех основных участках.
  • Из-за проливных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся, и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, уборка загрязнения проводится круглосуточно.
СОЧИ, 28 апр - РИА Новости. Группировку сил, задействованных в ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе после атаки беспилотников украинского режима, продолжают увеличивать, привлечены более 300 человек и 55 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атаке украинских БПЛА трижды - 16, 20 и в ночь на 28 апреля. Оперштаб региона сообщал в понедельник, что в работах по ликвидации разлива участвуют 205 человек и 55 единиц техники в круглосуточном режиме.
"Группировка задействованных специалистов и техники продолжает увеличиваться. 28 апреля в уборке участвуют около 360 человек и более 60 единиц техники", - говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба региона.
Как рассказали в оперативном штабе Кубани, работы по сбору загрязняющих веществ ведутся на трех основных участках. Так, на территории морского терминала укрепляют защитные ограждения. В реке Туапсе ниже по течению выставили боновые заграждения, устроили нефтеловушку и заградительную дамбу, а в устье реки обустроили каскадные боновые заграждения и нефтеловушку.
По данным оперштаба Кубани, на береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря в Туапсе выставили боновые заграждения длиной в один километр.
Ранее оперштаб региона сообщал, что из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников в апреле, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали. Также сообщалось об обнаружении нефтяного пятна площадью 10 тысяч квадратных метров в 1,5 милях от порта Туапсе, которое появилось в результате повреждения атакованной БПЛА инфраструктуры морского терминала.
Из-за сильных проливных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся, и нефтепродукты перелились за боновые заграждения. Уборка загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря, проводится круглосуточно. Как сообщал глава Туапсе Сергей Бойко, нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозятся на территории морского терминала и НПЗ, и впоследствии будут утилизированы.
