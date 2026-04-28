Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе

Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Туапсе увеличили группировку сил для ликвидации разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников, привлечены более 300 человек и 55 единиц техники.

Работы по сбору загрязняющих веществ ведутся на трех основных участках.

Из-за проливных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся, и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, уборка загрязнения проводится круглосуточно.

СОЧИ, 28 апр - РИА Новости. Группировку сил, задействованных в ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе после атаки беспилотников украинского режима, продолжают увеличивать, привлечены более 300 человек и 55 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атаке украинских БПЛА трижды - 16, 20 и в ночь на 28 апреля. Оперштаб региона сообщал в понедельник, что в работах по ликвидации разлива участвуют 205 человек и 55 единиц техники в круглосуточном режиме.

"Группировка задействованных специалистов и техники продолжает увеличиваться. 28 апреля в уборке участвуют около 360 человек и более 60 единиц техники", - говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба региона.

Как рассказали в оперативном штабе Кубани, работы по сбору загрязняющих веществ ведутся на трех основных участках. Так, на территории морского терминала укрепляют защитные ограждения. В реке Туапсе ниже по течению выставили боновые заграждения, устроили нефтеловушку и заградительную дамбу, а в устье реки обустроили каскадные боновые заграждения и нефтеловушку.

По данным оперштаба Кубани, на береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря в Туапсе выставили боновые заграждения длиной в один километр.

Ранее оперштаб региона сообщал, что из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников в апреле, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали. Также сообщалось об обнаружении нефтяного пятна площадью 10 тысяч квадратных метров в 1,5 милях от порта Туапсе, которое появилось в результате повреждения атакованной БПЛА инфраструктуры морского терминала.