Жителей Туапсе призвали оставаться в помещениях из-за пожара на НПЗ

10:59 28.04.2026
© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкДым от пожара на морском терминале в Туапсе
СОЧИ, 28 апр - РИА Новости. Жителей Туапсе призвали оставаться в помещениях и не открывать окна в связи с возгоранием НПЗ в муниципалитете, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что группировка для тушения пожара будет дополнительно увеличена.
"В связи с возгоранием в Туапсе и имеющимися рисками напоминаем жителям: избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.
Ведомство также рекомендует использовать маски и респираторы, если появляется необходимость выхода на улицу.
В краевом управлении Роспотребнадзора дополнительно отметили, что при появлении симптомов острого заболевания или недомогания, например, появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при обострении хронических болезней, нужно обращаться к врачу.
