Жителей Туапсе призвали оставаться в помещениях из-за пожара на НПЗ

Дым от пожара на морском терминале в Туапсе

Роспотребнадзор порекомендовал при выходе на улицу использовать маски и респираторы, а при появлении симптомов заболевания обращаться к врачу.

СОЧИ, 28 апр - РИА Новости. Жителей Туапсе призвали оставаться в помещениях и не открывать окна в связи с возгоранием НПЗ в муниципалитете, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что группировка для тушения пожара будет дополнительно увеличена.

"В связи с возгоранием в Туапсе и имеющимися рисками напоминаем жителям: избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора

Ведомство также рекомендует использовать маски и респираторы, если появляется необходимость выхода на улицу.