В Туапсе увеличат группировку для тушения пожара на НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на НПЗ в Туапсе произошел из-за падения обломков беспилотников.
- Группировка для тушения пожара на НПЗ в Туапсе будет дополнительно увеличена.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Группировка для тушения пожара на НПЗ в Туапсе после атаки украинских беспилотников будет дополнительно увеличена, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.
"В Туапсе еще одно серьезное ЧП. Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ. На данный момент его тушат 164 человека, привлечено 46 единиц техники. С места в постоянном режиме докладывают о развитии ситуации. В ближайшее время группировку дополнительно увеличат", - написал Кондратьев в своем канале на платформе "Макс".
