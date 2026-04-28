В Туапсе эвакуируют жителей домов, расположенных рядом с атакованным НПЗ.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Туапсе эвакуируют жителей домов, находящихся неподалеку от атакованного НПЗ, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, из-за налета украинских беспилотников на предприятии начался масштабный пожар.
"Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация", — написал Кондратьев на платформе "Макс".
Для людей подготовили пункт временного размещения на базе школы № 6.
Глава региона добавил, что к тушению пожара привлекли 164 человека и 46 единиц техники. В ближайшее время группировку увеличат.
ВСУ почти ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
