В Туапсе эвакуируют жителей домов, расположенных рядом с атакованным НПЗ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Туапсе эвакуируют жителей домов, находящихся неподалеку от атакованного НПЗ , сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, из-за налета украинских беспилотников на предприятии начался масштабный пожар.

"Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация", — написал Кондратьев на платформе " Макс ".

Для людей подготовили пункт временного размещения на базе школы № 6.

Глава региона добавил, что к тушению пожара привлекли 164 человека и 46 единиц техники. В ближайшее время группировку увеличат.