Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 28.04.2026 (обновлено: 10:13 28.04.2026)
В Туапсе эвакуируют жителей домов, расположенных рядом с атакованным НПЗ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуапсе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Туапсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Туапсе эвакуируют жителей домов, находящихся неподалеку от атакованного НПЗ, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, из-за налета украинских беспилотников на предприятии начался масштабный пожар.
"Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация", — написал Кондратьев на платформе "Макс".
Для людей подготовили пункт временного размещения на базе школы № 6.
Глава региона добавил, что к тушению пожара привлекли 164 человека и 46 единиц техники. В ближайшее время группировку увеличат.
ВСУ почти ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
ТуапсеПроисшествияКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала