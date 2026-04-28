В Туапсе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ.
- В тушении возгорания задействованы 122 человека и 39 единиц техники.
- Пострадавших нет.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Туапсе из-за падения обломков беспилотников загорелся НПЗ, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ", — говорится в публикации.
Там уточнили, что пострадавших нет.
В тушении возгорания задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по краю.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18