Чернышенко перечислил главные российские ценности

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко перечислил основные ценности, которые объединяют российское общество, передает корреспондент РИА Новости.
"Есть что-то, друзья, что нас всех объединяет. Объединяют нас общие ценности. И это не просто слова, это та реальность, которая подтверждается веками", - сказал Чернышенко в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Первыми вице-премьер назвал такие ценности, как общее дело - коллективизм, соборность, готовность и умение людей объединять усилия ради общей цели - и взаимопомощь, взаимоуважение.
"В России сейчас небывалое число волонтеров. У нас никогда такого не было. 10 миллионов ребят бескорыстно отдают самое драгоценное, что у них есть, - это свое время", - подчеркнул Чернышенко.
Кроме того, российскими ценностями вице-премьер назвал историческую память и преемственность поколений, стремление к созиданию и созидательный труд, служение отечеству, науку и туризм.