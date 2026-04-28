В России появится единый оператор транспортной безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2026
09:36 28.04.2026
В России появится единый оператор транспортной безопасности, пишут СМИ

"Ведомости": Минтранс определит единого оператора транспортной безопасности

Поезда на железнодорожном вокзале. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минтранс по согласованию с ФСБ и МВД определит единого оператора транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры смешанного типа, то есть принадлежащих разным собственникам, но расположенных в одном месте, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Минтранс по согласованию с ФСБ и МВД определит единого оператора транспортной безопасности. Новое юрлицо займется антитеррористической защитой критически важных объектов транспортной инфраструктуры", - пишет газета.
Как следует из пояснительной записки, это железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты.
Такую инициативу 27 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили "Ведомостям" два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Законопроект Минтранса предлагает поправки в закон о транспортной безопасности.
Согласно законопроекту, единый оператор будет контролировать выполнение требований транспортной безопасности, в том числе координировать работу собственников объектов в этой сфере, а контролировать его работу будет Ространснадзор.
Также на оператора предлагается распространить административную ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности (штраф от 50 до 100 тысяч рублей), а также о непредставлении информации об актах незаконного вмешательства (от 30 до 50 тысяч рублей).
А если неисполнение требований транспортной безопасности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, документом предусмотрена уголовная ответственность, пишет газета.
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)БезопасностьРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
