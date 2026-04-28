В России создадут центр информационной безопасности транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России планируется создать отраслевой центр для обеспечения информационной безопасности транспортной системы.
- Центр будет осуществлять мониторинг и анализ угроз информационной безопасности и инцидентов с транспортом, участвовать в их расследовании и ликвидации последствий.
- Выделены основные направления информационной безопасности отрасли, включая выявление и нейтрализацию компьютерных атак и обеспечение устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отраслевой центр для обеспечения информационной безопасности транспортной системы планируется создать в России, следует из документа законопроекта о транспортной политике страны, с которым ознакомилось РИА Новости.
"С целью координации деятельности по обеспечению информационной безопасности в отрасли транспорта создается отраслевой центр информационной безопасности транспортной системы, функции которого выполняет подведомственное уполномоченному органу государственное учреждение", - говорится в документе.
Центр будет осуществлять мониторинг и анализ угроз информационной безопасности и инцидентов с транспортом, а также принимать участие в их расследовании и ликвидации последствий. Кроме того, он обеспечит взаимодействие с национальными и международными структурами по обмену данными об угрозах и будет вести отраслевой реестр инцидентов и сведений об уязвимостях объектов критической информационной инфраструктуры транспорта.
Помимо этого, в рамках транспортной политики России выделены основные направления информационной безопасности отрасли. Среди них выявление и нейтрализация компьютерных атак и иных угроз информационной безопасности. Кроме того, направлениями для информационной безопасности на транспорте являются обеспечение устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры отрасли, нормативное правовое и методическое регулирование, а также организация эффективного межведомственного взаимодействия для оперативного обмена информацией об угрозах и координации мер.
Ранее Минтранс РФ предложил закрепить ключевые принципы формирования и развития транспортной системы России в едином законе о транспортной политике страны.
