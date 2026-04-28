23:23 28.04.2026 (обновлено: 00:40 29.04.2026)
Экс-главе ФБР предъявили обвинение в угрозах жизни в адрес Трампа

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены федеральные обвинения в публикации зашифрованных угроз в адрес президента США Дональда Трампа.
  • Джеймс Коми выложил в социальной сети фотографию морских ракушек, выложенных в форме надписи "86 47", которая, согласно документу, является угрозой в адрес президента.
ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены федеральные обвинения в публикации зашифрованных угроз в адрес президента США Дональда Трампа, следует из обвинительного заключения в распоряжении РИА Новости.
"Примерно 15 мая 2025 года в Восточном округе Северной Каролины подсудимый, Джеймс Брайен Коми-младший, осознанно и умышленно высказал угрозу лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов, опубликовав в социальной сети Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская – ред.) фотографию морских ракушек, выложенных в форме надписи "86 47", - говорится в документе.
Позднее во вторник и.о. генпрокурора США Тодд Бланш сообщил, что большое жюри, которое выносит поставление о предъявлении обвинений, также выдало ордер на арест Коми.
В американской культуре "86" является сленговым выражением, означающим "избавиться" или "убить". Число "47" указывает на 47-го президента США Дональда Трампа. Таким образом, комбинация "86 47" воспринимается как призыв к устранению Трампа.
По другой версии, цифры отражали стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину) и значили призыв убить кого-то, 47 - порядковый номер Трампа.
Ранее суд прекратил дело против Коми, который отвергал обвинения в даче ложных показаний. Судья согласилась с доводами защиты бывшего чиновника о процессуальных нарушениях, которые не позволяют полноценно рассматривать дело.
Также судья отвергла обвинительное заключение, подчеркнув, что прокурор, который обратился с делом против Коми в суд, был назначен с нарушениями. После их устранения бывшего главу ФБР могут привлечь вновь, суд не ограничил прокуратуру в повторном обращении.
В миреСеверная КаролинаРоссияДжеймс КомиФБР
 
 
