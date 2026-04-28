Экс-главе ФБР предъявили обвинение в угрозах жизни в адрес Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены федеральные обвинения в публикации зашифрованных угроз в адрес президента США Дональда Трампа.

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены федеральные обвинения в публикации зашифрованных угроз в адрес президента США Дональда Трампа, следует из обвинительного заключения в распоряжении РИА Новости.

"Примерно 15 мая 2025 года в Восточном округе Северной Каролины подсудимый, Джеймс Брайен Коми-младший, осознанно и умышленно высказал угрозу лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов, опубликовав в социальной сети Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская – ред.) фотографию морских ракушек, выложенных в форме надписи "86 47", - говорится в документе.

Позднее во вторник и.о. генпрокурора США Тодд Бланш сообщил, что большое жюри, которое выносит поставление о предъявлении обвинений, также выдало ордер на арест Коми.

В американской культуре "86" является сленговым выражением, означающим "избавиться" или "убить". Число "47" указывает на 47-го президента США Дональда Трампа. Таким образом, комбинация "86 47" воспринимается как призыв к устранению Трампа.

По другой версии, цифры отражали стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину) и значили призыв убить кого-то, 47 - порядковый номер Трампа.

Ранее суд прекратил дело против Коми , который отвергал обвинения в даче ложных показаний. Судья согласилась с доводами защиты бывшего чиновника о процессуальных нарушениях, которые не позволяют полноценно рассматривать дело.