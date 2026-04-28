Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Минюст США предъявил обвинения экс-главе ФБР за фото с угрозой Трампу
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 28.04.2026 (обновлено: 21:56 28.04.2026)
СМИ: Минюст США предъявил обвинения экс-главе ФБР за фото с угрозой Трампу

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минюст США предъявил обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми за публикацию, которая якобы содержит угрозу в адрес Дональда Трампа.
  • Джеймс Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647, которые были интерпретированы как зашифрованная угроза.
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми за прошлогоднюю публикацию в Instagram*, якобы призывающую к убийству президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.
В мае 2025 года Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Трамп и его сын Дональд Трамп — младший выступили с утверждением, что запечатленное Коми число 8647 является зашифрованной угрозой убийством американскому лидеру.
"Коллега по Fox News Дэвид Спант сообщает, что бывшему директору ФБР Джеймсу Коми снова предъявлены обвинения в связи с его прошлогодней публикацией в Instagram* ракушек в виде числа 8647, — написал в соцсети X корреспондент канала Билл Мелугин.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Ранее суд прекратил дело против Коми, который отверг обвинения в даче ложных показаний. Судья согласилась с доводами защиты бывшего чиновника о процессуальных нарушениях, которые не позволяют полноценно рассматривать дело. Судья отменила обвинительное заключение, подчеркнув, что прокурор, который обратился с делом против Коми в суд, был назначен с нарушениями. После их устранения бывшего главу ФБР могут привлечь вновь, суд не ограничил прокуратуру в повторном обращении.

* Деятельность Meta (соцсети Fecabook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в РФ.
В миреСШАДжеймс КомиДональд ТрампФБРРеспублика Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала