Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минюст США предъявил обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми за публикацию, которая якобы содержит угрозу в адрес Дональда Трампа.
- Джеймс Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647, которые были интерпретированы как зашифрованная угроза.
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми за прошлогоднюю публикацию в Instagram*, якобы призывающую к убийству президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.
"Коллега по Fox News Дэвид Спант сообщает, что бывшему директору ФБР Джеймсу Коми снова предъявлены обвинения в связи с его прошлогодней публикацией в Instagram* ракушек в виде числа 8647, — написал в соцсети X корреспондент канала Билл Мелугин.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Ранее суд прекратил дело против Коми, который отверг обвинения в даче ложных показаний. Судья согласилась с доводами защиты бывшего чиновника о процессуальных нарушениях, которые не позволяют полноценно рассматривать дело. Судья отменила обвинительное заключение, подчеркнув, что прокурор, который обратился с делом против Коми в суд, был назначен с нарушениями. После их устранения бывшего главу ФБР могут привлечь вновь, суд не ограничил прокуратуру в повторном обращении.
* Деятельность Meta (соцсети Fecabook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в РФ.
