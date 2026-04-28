© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп и британский король Карл III во время встречи в Вашингтоне

Дональд Трамп несколько раз подшутил над Карлом III во время торжественной церемонии приветствия британской королевской четы в Белом доме.

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник несколько раз подшутил над британским монархом Карлом III, а саму Великобританию назвал маленьким королевством.

В начале своего выступления на торжественной церемонии приветствия британской королевской четы в Белом доме Трамп сыронизировал над акцентом Карла III

"Вы направитесь в конгресс (для запланированного на вторник выступления - ред.), чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту", - сказал президент США

При этом Трамп отметил, что сам не собирается ехать в капитолий, но будет следить за речью короля удаленно.

После этого президент, говоря об исторических связях Соединенных Штатов и Великобритании , назвал королевство "маленьким". Кроме того, вспоминая о своей матери, Трамп поведал, что она была влюблена в будущего короля - на тот момент еще принца Чарльза.

"Посмотри, молодой Чарльз, он такой милый", - моя мать была влюблена в Чарльза, можете в это поверить?" - сказал президент США. Присутствующие встретили слова Трампа громким смехом.