Трамп несколько раз подшутил над Карлом III - РИА Новости, 28.04.2026
19:28 28.04.2026 (обновлено: 19:30 28.04.2026)
© REUTERS / Jonathan Ernst — Президент США Дональд Трамп и британский король Карл III во время встречи в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп несколько раз подшутил над Карлом III во время торжественной церемонии приветствия британской королевской четы в Белом доме.
  • Трамп назвал Великобританию маленьким королевством и пошутил об акценте Карла III.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник несколько раз подшутил над британским монархом Карлом III, а саму Великобританию назвал маленьким королевством.
В начале своего выступления на торжественной церемонии приветствия британской королевской четы в Белом доме Трамп сыронизировал над акцентом Карла III.
"Вы направитесь в конгресс (для запланированного на вторник выступления - ред.), чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту", - сказал президент США.
При этом Трамп отметил, что сам не собирается ехать в капитолий, но будет следить за речью короля удаленно.
После этого президент, говоря об исторических связях Соединенных Штатов и Великобритании, назвал королевство "маленьким". Кроме того, вспоминая о своей матери, Трамп поведал, что она была влюблена в будущего короля - на тот момент еще принца Чарльза.
"Посмотри, молодой Чарльз, он такой милый", - моя мать была влюблена в Чарльза, можете в это поверить?" - сказал президент США. Присутствующие встретили слова Трампа громким смехом.
Президент США при этом выразил уверенность, что связь Вашингтона и Лондона сохранится на долгое время, не упомянув о нынешних разногласиях двух стран, вызванных отсутствием поддержки со стороны британских властей операции американских военных и Израиля против Ирана.
