СМИ утверждают, что Трамп и британский король — дальние родственники

17:02 28.04.2026 (обновлено: 17:28 28.04.2026)
Daily Mail: Трамп и британский король — дальние родственники

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрезидент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III
Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп и британский король Карл III приходятся друг другу дальними родственниками.
  • Общий предок Трампа и Карла III — третий граф Леннокса Джон Стюарт, живший с 1490 по 1526 год.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и британский король Карл III приходятся друг другу дальними родственниками, утверждает газета Daily Mail, ссылаясь на исследование, проведенное по заказу издания.
"Детальное исследование от Daily Mail показало, что они имеют общего предка, а именно: третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова II", — утверждает издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Трамп заявил, что хотел бы жить в Букингемском дворце
Вчера, 16:58
Отмечается, что общий предок Трампа и нынешнего британского короля — третий граф Леннокса Джон Стюарт — жил с 1490 по 1526 год. Он участвовал в борьбе за власть в Шотландии в период, когда на престоле, будучи еще ребенком, был Яков V. Стюарт потерпел поражение в битве при Линлитгоу-бридж, сражаясь с проанглийскими силами с целью освободить короля Якова V, после чего вскоре был убит.
Газета приводит генеалогическое древо общих предков Трампа и британского короля и утверждает, что они приходятся друг другу 16-юродными братьями.
В понедельник Карл III прибыл в США с государственным визитом. Во вторник король встретится с членами конгресса. Это лишь второй подобный случай в истории. В 1991 году королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
СМИ: Лондон попросил не снимать встречу Карла III и Трампа из-за Зеленского
Вчера, 11:29
 
В миреСШАШотландияДональд ТрампКарл IIIЕлизавета II
 
 
